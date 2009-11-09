На Волыни уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Волынской области на сегодняшний день наблюдается сокращение динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам в Луцке после посещения Волынской областной инфекционной больницы.

«Сейчас происходит спад количества заболевших каждый день, но в то же время еще остается по Волынской области превышение эпидемиологического порога более чем в 5 раз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также высоко отметила работу медиков Волынской области.

В свою очередь, председатель Волынской облгосадминистрации Николай РОМАНЮК заявил о том, что ситуация в регионе начала стабилизироваться. «У нас ситуация, слава Богу, можно сказать, стабилизируется. За эти сутки 189 больных обратились к врачам, и практически в больнице 56 человек. А у нас были такие дни, когда по 2-3 тысячи людей за сутки обращались к врачам. И до 400 человек мы клали в больницы», - сказал Н.РОМАНЮК.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день больницы в полной мере обеспечены всеми лекарственными средствами и материалами, необходимыми для лечения и профилактики болезней. Он также подчеркнул, что в аптеках области без проблем можно купить основные лекарственные средства, которые необходимы для лечения и профилактики гриппа.

Н.РОМАНЮК отметил, что сегодня в область начало поступать оборудование для санитарно-эпидемиологической службы. «Сегодня уже часть оборудования поступила в область, и до конца недели оборудование должно поступить еще. И мы практически по виросологичному оборудованию будем иметь все необходимое оборудование», - сказал Н.РОМАНЮК.