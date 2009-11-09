В России 90% случаев гриппа А/Н1N1 протекают в легкой форме

В России 90% случаев заболевания гриппом А/Н1N1 протекают как любое простудное заболевание и в легкой форме. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна ГОЛИКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздравсоцразвития РФ, по словам министра, «сезонность у нас всегда была с гриппом, и этот год это не исключение, добавился только А/Н1N1. 90% случаев заболевания А/Н1N1 протекают так же, как любое простудное заболевание и в легкой форме. А 10% - это средняя и тяжелая форма», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

По ее словам, обычно пик заболеваемости в России приходился на зиму, сейчас он сместился на позднюю осень.

«Это не говорит о неготовности, это говорит о том, что мы сейчас некоторым образом переориентируем работу учреждений, больше в койки терапевтического и инфекционного профиля», - сказала она.

При этом Т.ГОЛИКОВА уверена, что ажиотажный спрос на маски - это вовсе неплохо. «Это хорошо, что наши люди стали носить маски. Это хорошо, что наши люди стали заботиться о здоровье и покупать препараты не только для лечения, но и для профилактики», - сказала она. В то же время, Т.ГОЛИКОВА отметила, что ситуация с масками в России напряженная. «Присутствует факт, к сожалению, спекулятивной скупки», - отметила министр.

По ее словам, уровень заболеваемости гриппом в России традиционный. «Он, в общем, не отличается пока от уровня заболеваемости, который приходился на этот период времени в предыдущие годы. Единственное, что я бы хотела отметить, что пандемический вирус чуть более быстрыми темпами развивается, чем мы предполагали», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Как сообщалось, в России от гриппа А/Н1N1 умерли 19 человек.