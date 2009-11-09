В Украине подтверждено 65 случаев гриппа A/H1N1

В Украине лабораторно подтверждено 65 случаев гриппа A/H1N1, 14 человек умерли от свиного гриппа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра охраны здоровья Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, передает РИА «Новости».

Он также проинформировал, что Украина подала заявку в ВОЗ на вакцину от пандемического гриппа A/H1N1 и рассчитывает при помощи этого препарата в будущем обезопасить группы риска среди населения.

"Украина подала заявку в ВОЗ для того, чтобы нам предоставили эту вакцину", - сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ. По его словам, стратегия вакцинации будет состоять в том, чтобы вакцинировать, прежде всего, группы риска (беременные женщины, маленькие дети, хронические больные, медицинские работники и т.д.).

"Это будет где-то 6-7 миллионов человек", - сказал он, добавив, что, по прогнозам санитарной службы, в целом необходимо вакцинировать 25-30% населения для того, чтобы появился коллективный иммунитет к пандемическому гриппу.

Первый замминистра охраны здоровья также сообщил, что пока еще нет решения ВОЗ о выделении Украине вакцины против пандемического гриппа. Однако в министерстве уверены в положительном решении этого вопроса. Как сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ, продолжается процесс регистрации вакцины в Украине и этот процесс завершится на протяжении месяца. Он сообщил, что вакцина будет распространяться бесплатно.