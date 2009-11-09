Князевич обеспокоен высокой заболеваемостью медиков гриппом

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ обеспокоен высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ среди работников медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом он сказал сегодня во время селекторного совещания с представителями управлений здравоохранения на местах.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, по состоянию на 6 ноября в Украине заболели 687 врачей и свыше 1,5 тыс. младших специалистов. В карантинных областях уровень заболеваемости колеблется от 0,5% до 1,3% от общего количества врачей и от 0,5% до 1,2% младших специалистов. Кроме того, 4 врача и 2 младших специалиста умерли в результате выполнения своих профессиональных обязанностей.

Такая ситуация, подчеркнул министр, осложняет и без того тяжелый режим работы медиков, работающих с чрезмерной нагрузкой.

С целью поддержки регионов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, Министерство здравоохранения Украины сформировало свыше 570 мобильных бригад, в состав которых вошли семейные врачи, педиатры, инфекционисты, анестезиологи и др. специалисты, сообщили в пресс-службе.

В ходе совещания первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ также предоставил оперативную информацию относительно заболеваемости по разным регионам Украины и отметил, что статистика заболеваний пневмонией, к сожалению, свидетельствует о ее росте в 2009 году.

Так, если в 2008 году количество больных за 9 месяцев составило 176 тыс. 172 случая, то за этот же период 2009 года количество больных пневмонией увеличилось до 183 тыс. 828. Особенно увеличилось количество больных в октябре, особенно количество ее тяжелых форм, что вызывает обеспокоенность среди врачей, отметил В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Отдельное внимание уделено состоянию здоровья беременных, ведь пневмонией заболели свыше 700 женщин. По состоянию на 6 ноября 2009 года 7 беременных находились на аппарате искусственной вентиляции легких, 9 беременных скончались от тяжелых форм пневмонии, отметили в Минздраве.