Яркие фрукты и овощи уберегут от гриппа

С вирусами гриппа, охватившими большинство стран в мире этой осенью, может справиться только крепкий иммунитет. Поэтому американские врачи предлагают естественным образом поддержать иммунные функции собственного организма – в качестве лучшей профилактики заболевания терапевты рекомендуют налегать на фрукты и овощи ярких цветов.

Почему именно ярких? Потому что красочные фрукты и овощи содержат наибольшее количество витаминов, минералов, клетчатки и главным образом фитонутриентов. Именно фитонутриенты дают яркий цвет кожице этих продуктов и наиболее эффективно помогают иммунитету защищать здоровье от опасных вирусов. Для наилучшей поддержки иммунной самообороны организма эпидемиологи советуют каждый день есть по несколько фруктов и овощей, особенно зелёных, красных и жёлтых цветов.

Красные помидоры, гранаты, грейпфруты, а также краснокочанная капуста и клюква особенно полезны для иммунитета и это помимо того, что такой вкусный набор служит защитой сердца, благодаря высокому содержанию фитонутриентов ликопина и эллаговой кислоты. Жёлтые и оранжевые фрукты и овощи, включая морковь, тыкву, ананас и батат, тоже укрепляют иммунитет благодаря таким элементам, как бета-каротин, альфа-каротин, лютеин, кверцетин и другим веществам, которые могут быть преобразованы в витамин А. Кроме того, продукты из этой цветовой категории повышают увлажнение кожи в холод.

Для оптимального сочетания иммунологи рекомендуют употреблять по два продукта из пяти цветовых категорий: зелёной, красной, белой, сине-фиолетовой и оранжево-жёлтой. Лучше всего в общей сложности в сутки съесть по 10 порций разных ярких фруктов и овощей. Чтобы восполнить повседневный дефицит питательных микроэлементов, исследователи из Американского общества фитонутриентов советуют готовить блюда с добавлением фруктов и овощей.

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