Мэр Львова: Вместо биг-бордов по всей стране, лучше бы построили лаборатории

Люди уже не хотят бесплатной медицины – когда за все нужно платить... Без взятки ничего нельзя сделать... Я ничего не слышал о 50 млн грн, выделенных правительством...

УНИАН продолжает следить за протеканием эпидемии и событиями в западном регионе Украины, где и начались массовые заболевания гриппом. Сегодняшний собеседник - городской председатель Львова Андрей Садовый. Львов – один из трех городов, которые к этому времени больше других пострадали от эпидемии.

Андрей Иванович, как выглядит ситуация во Львове сегодня?

На 6 ноября во Львове заболели 42502 человека. С пневмонией госпитализировано 468, в реанимации десять. Умерли 14 человек. Из медицинских работников на вчера заболели 966, из них 346 врачи. На стационарном лечении находится 22 человека.

В реанимации находятся те люди, которые поздно обратились за медицинской помощью. Например, вчера мужчина из Львова сбежал лечиться к себе в село. Скорая привезла его в критическом состоянии, в больнице он и умер.

Кто обращается своевременно за помощью, того нормально лечат.

На 1 ноября у нас было зарегистрировано 1025 вызовов на станцию скорой помощи, а вчера – 690. Это меньше, но все равно много, потому что “норма” – около 300.

Когда был пик, мы сформировали 20 дополнительных бригад, привлекли военные машины и такси, которые возили врачей на вызовы.

То есть пик эпидемии во Львове уже прошел?

Об этом пока трудно говорить, потому что та ситуация, которую мы имели на 1 ноября, была предопределена ажиотажем. Вы же помните, как кое-кто сказал, что распространяется «неизвестная болезнь», и все, у кого где-то что-то заболело, начали звонить...

Весь негатив, волнение люди сегодня получают от политиков, когда те начинают демонстрировать, какие они специалисты по медицине.

Считаете ли оправданным тот ажиотаж (это слишком мягкое слово), который создала, в частности, власть? Помните – селекторные совещания, видеообращения и тому подобное...

Пока еще не готов это комментировать. Через 3–4 недели, все проанализировав, я отвечу на этот вопрос... Я тоже принимаю много разных мер, которые, возможно, не всем нравятся. Например, строго запретил публичные акции. Убежден, что это дало свой результат.

Думаю, все же какая-то польза от тех совещаний обществу была, но нужна ли населению вся информация, которая звучала? Вы же знаете, что информация – как яд: в ограниченном количестве лечит, а если много – убивает.

Довольны ли вы тем, как правительство отреагировало на ситуацию с эпидемией во Львове?

Если говорить о Тимошенко, то она отреагировала адекватно. Министр здравоохранения тоже присутствовал в этом процессе. У меня много вопросов к определенным клеркам среднего звена. Имею в виду областное управление здравоохранения. А также к чиновникам СЭС из областного и государственного уровня. Областная СЭС не подчинена городскому управлению, но я видел насколько они не готовы.

Губернатор Тернопольщины Юрий Чижмарь говорит, что их никто не готовил к эпидемии. Во Львове тоже?

Это правда. Стратегический запас лекарств у нас был, но он должен быть в любом случае – для любых эпидемий. Всегда есть план на случай каких-то эпидемий. И этот план был запущен в работу. Мы имели достаточное количество резервных коек, варианты «А», «Б». То есть были готовы. Это я говорю лишь о том, что касается городского подчинения. А готовности СЭС не было.

В этот раз я как никогда ясно увидел, что городу нужная новая современная лаборатория, которая должна моментально распознавать тот или иной вирус, инфекцию. Во Львове нет лаборатории, которая могла бы что-то четко определить. Но это вопрос не только Львова, но и всей Украины.

Первый человек умер в субботу неделю назад. Сделали вскрытие, увидели что-то необычное с легкими. Если бы мы сразу в своей лаборатории все протестировали, то имели бы больше информации в первый же день. К сожалению, этот процесс затянулся на несколько дней.

А при этом гриппе очень важно начать лечение именно в первые дни.

Стоимость такой лаборатории приблизительно 1,2 миллионов евро. Я об этом говорил с Президентом и премьер-министром. Также обратился ко всем кандидатам в президенты, чтобы они вместо того, чтобы вешать биг-борды со своими фейсами по всей стране, лучше бы построили людям лаборатории.

Каждый грипп имеет свою специфику, этот тоже. Наши врачи подобрали определенный спектр антибиотиков, которыми и лечат больных пневмонией (как осложнение). Потому что классическая формула не работала.

Не думайте, что тяжелую пневмонию лечат «Тамифлю». Этот препарат помогает только в первые два-три дня после заболевания гриппом, но когда человек в критическом состоянии – им совсем не лечат. Потому что если грипп перешел в пневмонию, то «Тамифлю» не дает никакого результата. По крайней мере так мне говорили врачи.

Чего сегодня недостает в больницах Львова?

Конечно, что нужно больше средств, современное медицинское оборудование. Это проблема не сегодняшнего дня, не сегодняшней эпидемии.

Думаю, сейчас тысячи людей скажут, что они не хотят бесплатной медицины. Такой как в Украине – точно. Однако государство говорит нам: «Нет, нет, только бесплатная медицина». Возьмем элементарное – женщина идет рожать. Скажите, разве кто-то когда-то не платил, имею в виду неофициально? То есть мы и так платим, но такая плата нам вылезает боком.

Мы даже не можем ввозить медицинское оборудование из-за границы, потому что оно у нас не лицензировано. Нужно выходить по инстанциям.. Без взятки ничего нельзя сделать.

А если поступает гуманитарная помощь, то тоже нужно лицензирование?

Но нам такой гуманитарной помощи никто не дает. Слава богу, лицензия на марлевые повязки не нужна.

Зарплата медикам должна быть совсем другая.. Посмотрите сегодня на врача!.. Вы бы работали за тысячу гривен?!

Что город получил из 50 миллионов гривен, которые правительство выделяло на противодействие эпидемии свиного гриппа еще весной?

Я об этих деньгах вообще не слышал. Нет, ничего.

Сколько сегодня пришло средств из резервного фонда?

Премьер-министр доложила, что на Львовскую область выделено 10 миллионов гривен. Сколько именно перепадет Львову, не знаю. Мы четко сказали, что городу нужно 7,5 миллионов. Это на медикаменты и на дополнительную зарплату людям, работавшим в экстремальном режиме. Нам не хватает тридцати карет скорой помощи, диагностического оборудования...

А что изменилось с начала эпидемии в уровне обеспеченности больниц всем необходимым, ведь глава правительства посетила Львов?

Ничего абсолютно не изменилось. Мы же не имеем радикального улучшения с медикаментами или оборудованием. Да, действительно премьер-министр подарила нам несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Это очень полезно, но это капля в море. Но и за это благодарим.

Аппаратов искусственной вентиляции нам вроде бы хватает, но опять же они есть иностранного производства и нашего. Конечно, что иностранного – лучше. Например, в детских больницах мы ставим только импортные. Разница колоссальная...

Сейчас представители Всемирной организации здравоохранения находятся на Львовщине. Что они говорят?

Я говорил с руководителем областного управления здравоохранения, он сказал, что представители ВООЗ довольны нашими действиями – включительно с первого дня.

Не кажется ли вам, что эпидемию гриппа слишком политизировали?

Мы сейчас – в фазе выборов Президента, которая потом плавно перейдет в выборы в местные советы, а дальше – в парламентские. Потому любая вещь будет политизирована.

Беседовала Оксана Климончук