Завтра тепло и дождливо

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, на Прикарпатье умеренный дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине временами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях, Крыму и Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в южной части ночью 5-10°, на побережье морей до 12°, днем 11-16°, в Крыму местами 18-20°.

В Киевской области во вторник днем ожидается небольшой дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.