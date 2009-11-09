Налоговики выявили нарушения украинских аптеках

Налоговики выявили нарушения в 3 тыс. 127 аптечных заведениях, к которым применят штрафные санкции на сумму почти 2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По данным пресс-службы, более 1,5 тыс. работников органов государственной налоговой службы Украины привлечены в 773 рабочие группы, которые организованы для предотвращения злоупотреблений на фармацевтическом рынке.

С 30 октября 2009 года проведено 3403 обследования относительно наличия в аптечных заведениях лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Основные нарушения, которые были выявлены во время проверок, - несоответствие наличности сумме средств, указанных в отчетах регистраторов расчетных операций (то есть не проведение через РРО), или несвоевременное оприходование наличности.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий Государственной комиссии по контролю над качеством лекарственных препаратов органами государственной налоговой службы переданы акты проверок по 147 аптечным заведениям, в которых зафиксировано отсутствие ассортимента лекарств. Остальные материалы готовятся к передаче.

В ходе проведенных проверок установлены факты превышения предельных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

О выявленных нарушениях информируются также и региональные управления здравоохранения и штабы, организованные при органах государственной власти.

В Антимонопольный комитет предоставляется информация о фактах превышения предельных оптово-отпускных цен, отметили в ГНА.