16 государств окажут Украине помощь в связи с эпидемией гриппа

По состоянию на 9 ноября в ответ на обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в 16 странах мира принято решение о предоставлении нашему государству гуманитарной помощи.

Об этом сообщили УНИАН в штабе Министерства иностранных дел Украины по предотвращению распространения эпидемической ситуации в Украине.

В частности, решения о предоставлении нашему государству гуманитарной помощи на государственном и правительственном уровне приняли 13 стран - Австрия, Грузия, Израиль, Эстония, Китай, Ливан, Литва, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Польша, Венгрия; на ведомственном уровне – 3 (Словакия, США, Хорватия).

В ближайшее время ожидается принятие решений на правительственном уровне еще в 2 государствах – Болгарии и Латвии.

Объемы уже полученной и заявленной правительственной помощи от Австрии, Эстонии, Китая, Литвы, Словакии и Венгрии составляют 1 млн. 85 тыс. долларов США и 386 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, в Украине 30 октября была объявлена эпидемия гриппа. Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидпорогу 13 регионов.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализированы с начала эпидемии 48 тыс. 972 человека, за последние сутки - 3 тыс. 994 человека, из которых в реанимации находятся 446 человек.

Число умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине - 155 человек.

Ранее Минздрав сообщал о 32 случаях гриппа A/H1N1 и 14 подтвержденных смертей от него.