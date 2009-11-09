Во время эпидемии нельзя делать массово флюорографию

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют делать массовые флюорографические обследования во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, ранее сообщалось, что в области намеревались делать всей желающим флюорографию.

«После консультаций с экспертами ВОЗ, они сказали, что такое массовое флюорографическое обследование они считают нецелесообразным, - отметила З.ЦИХОНЬ. – Во-первых, это опять скопление людей, во-вторых, это не исключает того, что человек сегодня пришел, и это правда, сделал флюорографию, а завтра заболел гриппом, но будет иметь подтверждение, что у него все хорошо и спокойно себя чувствовать. Потому флюорографическое исследование будет проводиться только по направлениям врачей. Есть такая необходимость - пожалуйста».

По ее словам, сегодня в Ивано-Франковске и в районах работают все флюороаппараты. «В случаях дополнительной необходимости какого-то подкрепления, наш флюорограф будет готов в любую поликлинику выехать», - добавила она.

З.ЦИХОНЬ сообщила, что эксперты ВОЗ привезли 50 комплектов для проведения обследований дополнительно на вирусологию. «Они распределены по 5-ти основным больницам Ивано-Франковска, – сказала она. - Сейчас будет проведена учеба с персоналом и забор материала для вирусологической лаборатории санстанции. То есть, среди больных мы берем по 10 смывов в каждом учреждении, и вирусология будет отрабатываться дополнительно».