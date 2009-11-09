Донетчина: подтверждено 2 случая заболевания гриппом A/H1N1

Подтверждено два случая заболевания гриппом A/H1N1 в Донецкой области.

Как сообщила УНИАН заместитель Главного государственного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ, при исследовании в вирусологической лаборатории Центральной санэпидемстанции Киева образцов носоглоточных смывов от двух больных жителей Донецка с диагнозом «грипп» получен положительный результат относительно наличия пандемического варианта вируса гриппа A/H1N1.

По словам Т.БЕЛОМЕРИ, всего за сутки 8 ноября в области зарегистрировано еще 1382 обращения за медпомощью больных респираторными инфекциями и гриппом.

Общее количество заболевших с начала эпидемии (с 30 октября) составила 48263 случаев, в т.ч. 19791 детей, госпитализировано 1992 больных, умер один взрослый.

«По данным экспресс-диагностики, в этиологии заболеваний преобладают возбудители гриппа типа А», - отметила заместитель главного санврача области.