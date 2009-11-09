В Минздраве не знают, зачем стране так много тамифлю

Минздрав израсходовал 70% суммы, выделенной правительством на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом сообщает "Дело", ссылаясь на информацию главного санврача Александра Биловола.

Исходя из того, что в целом на противоэпидемиологические меры Кабмин предусмотрел 500 млн. грн., сумма потраченных средств составляет около 360 млн. грн.

По словам замминистра финансов Владимира Матвийчука, из выделенных Кабмином средств 115 млн. грн. предусмотрены на закупку лекарственных препаратов. На необходимую аппаратуру — 100 млн., а 80 млн. грн. — на расходные материалы.

51 млн. грн. предназначен для девяти областей, где объявлен карантин. Значительная часть средств, предположительно, пойдет на потребности регионов, которые только сейчас пересекают эпидемиологический порог.

Из лекарственных препаратов МОЗ в первую очередь запасается препаратом "Тамифлю", лечащим калифорнийский грипп. На его импорт уже потрачено 33,5 млн. грн. (500 тыс. доз по 67 грн. за упаковку из 10 таблеток).

Всего планируется израсходовать 60,3 млн. грн. — ожидается поставка еще 400 тыс. доз. С учетом того, что одному пациенту для полного выздоровления достаточно пачки лекарства, закупаемого "Тамифлю" хватит для лечения 700 тыс. человек.

Пока что в Украине официально подтверждено заболевание калифорнийским гриппом немногим более 30 человек.

Зачем министерство осуществляет такие масштабные закупки препарата, Биловол не смог объяснить. Однако он подтвердил, что для профилактики "Тамифлю" использовать нельзя.

Еще 100 млн. грн. будет потрачено на медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких, фибробронхоскопы, пульсоксиметры, кардиометры и аппараты для откачивания жидкости из легких).

"На оборудование нам необходимо 15 млн. грн.", — говорит начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб. Губернатор Львовщины Николай Кмить добавил, что область закупит 20 аппаратов для искусственного дыхания.