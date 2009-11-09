Эксперты ВОЗ провели семинар для медработников Тернополя

Эксперты Всемирной организации здравоохранения провели экспресс-семинар для медицинских работников Тернополя, которые непосредственно лечат больных гриппом и ОРВИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, представители ВОЗ также поработали в отделениях интенсивной терапии Тернопольской областной коммунальной детской больницы и Тернопольской городской больницы №2, предоставив практические рекомендации врачам.

Отдельно специалисты обсудили состояние заболеваемости гриппом А/H1N1 с представителями Главного управления здравоохранения облгосадминистрации.

По данным пресс-службы ОГА, Тернополь посетили три представителя ВОЗ: специалист по интенсивной терапии Саймон МЕРДЕЛ (Великобритания), врач-инфекционист Наталия ПШЕНИЧНАЯ (Россия) и сотрудник Офиса ООН в Украине, врач-инфекционист Екатерина БУЛАВИНА.