Помогите собрать 22 000 для мальчика, который перенес рак!

Владу Гадюке из Мариуполя только исполнилось 17. Уже полтора года он борется со страшной болезнью. В 2008 у Влада обнаружили саркому. Парень перенес курс химиотерапии, несколько сложных операций на ноге. Ногу едва удалось спасти. Сейчас Владу необходим немецкий эндопротез. Более дешевый украинский аналог у него не прижился. Установления немецкого эндопротеза – единственный шанс Влада опять ходить. Стоимость протеза – 22 000 евро. Мама воспитывает Влада одна. И сейчас не может работать, потому что постоянно рядом с сыном в больницах. Мы обращаемся ко всем небезразличным с просьбой помочь собрать средства и дать Владу надежду на здоровую жизнь!!!

Реквизиты для предоставления помощи:

Телефон мамы Анны 0 98 582 22 41

Приватбанк

МФО 305 299

Код ОКПО 14360570

Номер счета: 26256790003131

Средства для пополнения карты 4405 8850 1220 0439, благотворительная помощь на лечение сына.

Получатель: Гадюка Анна Владимировна