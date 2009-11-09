Помогите собрать 22 000 для мальчика, который перенес рак!
Необходим протез
Владу Гадюке из Мариуполя только исполнилось 17. Уже полтора года он борется со страшной болезнью. В 2008 у Влада обнаружили саркому. Парень перенес курс химиотерапии, несколько сложных операций на ноге. Ногу едва удалось спасти. Сейчас Владу необходим немецкий эндопротез. Более дешевый украинский аналог у него не прижился. Установления немецкого эндопротеза – единственный шанс Влада опять ходить. Стоимость протеза – 22 000 евро. Мама воспитывает Влада одна. И сейчас не может работать, потому что постоянно рядом с сыном в больницах. Мы обращаемся ко всем небезразличным с просьбой помочь собрать средства и дать Владу надежду на здоровую жизнь!!!
Реквизиты для предоставления помощи:
Телефон мамы Анны 0 98 582 22 41
Приватбанк
МФО 305 299
Код ОКПО 14360570
Номер счета: 26256790003131
Средства для пополнения карты 4405 8850 1220 0439, благотворительная помощь на лечение сына.
Получатель: Гадюка Анна Владимировна