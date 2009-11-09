Оснований для чрезвычайного положения в Украине нет - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что оснований для введения в Украине чрезвычайного положения нет.

Об этом Глава государства сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

«Я вообще против, чтобы страна замирала, чтобы страна ограничивала свою жизнедеятельность», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы правительство демонстрировало адекватные к ситуации действия, а не «парилось”.

По его словам, еще в апреле месяце текущего года Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в мире началась пандемия гриппа.

Президент отметил, что каждая страна должна была принимать меры для предупреждения эпидемии. «Быть готовой к ней (пандемии – УНИАН) - это обязанность каждого правительства, каждого врача», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, Украина не была готова, не было соответствующих лабораторий для диагностики, тест-систем, не была проведена вакцинация и тому подобное.

Глава государства снова вспомнил то, что Блок Юлии Тимошенко, который возглавляет премьер-министр, свез на свой съезд в Киев людей, в том числе и из тех областей, где уже были зафиксированы смертельные случаи.

Критикуя другие шаги правительства, В.ЮЩЕНКО отметил: «Правительство делало все наоборот от того, что требовала эпидемиологическая ситуация».