Сегодня в Киеве объявят карантин?

С сегодняшнего дня в Киеве могут ввести карантинный режим, на чем настаивал столичный городской голова Леонид Черновецкий

Об этом сообщила заместитель столичного градоначальника Ирэна Кильчицкая.

По ее словам, главный санитарный врач согласен, что Киеву карантинный режим необходим. Решение о введении карантина в столице, как отметила Кильчицкая, сейчас находится на подписи у первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова.

Если карантинный режим введут, то все кинотеатры, театры, ночные клубы и рынки будут вынуждены закрыться.

Сейчас в Киеве закрылись лишь несколько театров, а остальные работают, мотивируя это тем, что мэрия в данном случае им не указ.«Карантин может быть введен только по приказу главного санитарного врача», - сказали в кинотеатре «Жовтень».

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