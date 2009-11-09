Есть ли эпидемия «свиного гриппа» в Украине?

Сегодня в 14.00 в пресс-зале Украинской академии наук по адресу: Киев, метро «Житомирская», ул.Семашко, 13 состоится пресс-конференция украинских врачей:

ЖУКОВОЙ Людмилы Петровны, академика УАН, вице-президента Украинской федерации здравоохранения, директора Центра нетрадиционной медицины и энергетики, КУРИКА Михаила Васильевича, профессора, доктора физико-математических наук, ГОРЧАКОВА Владимира Юриевича, профессора, доктора биологических наук, РАЗУМЕНКО Владимира Юриевича, профессора, доктора медицинских наук, ТАРУТИНОВА Валерия Ивановича, профессора, доктора медицинских наук, САВОВА Антона Ивановича, профессора, Президента Ассоциации деловых кругов в Украине (возглавляет делегацию украинских ученых в Великобритании)

Украинские ученые утверждают – эпидемии «свиного гриппа» в Украине нет. Результаты исследований анализов «больных свиным гриппом», которые провел Всемирный Центр гриппа в Лондоне (Великобритания) ученые сообщат на пресс-конференции, которая пройдет в режиме он-лайн.