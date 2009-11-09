Младенцы кричат с той интонацией, с которой разговаривают их родители

Акцент родителей младенцы начинают усваивать, еще находясь в материнской утробе. К такому выводы пришли немецких ученые на основе исследования криков 60 здоровых младенцев из франкоязычных и немецкоязычных семей, сообщает ВВС.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, французские младенцы кричат с поднимающейся интонацией – воспроизводящей интонацию, с которой говорят французы – тогда как младенцы из немецкоязычных семей кричат с опускающейся интонацией.

Таким образом, авторы этого исследования сделали вывод о том, что на еще не родившихся младенцев оказывают влияния звуки языка, проникающие в утробу матери.

Раньше уже было известно, что младенцы могут запоминать звуки, проникающие в утробу, и особо восприимчивы к мелодии - как музыкальной, так и мелодии человеческого голоса.

«Новые данные, которые нам удалось получить, показывают не только то, что новорожденные своим криком способны воспроизводить разные интонационные модели, но и то, что они предпочитают воспроизводить именно ту интонацию, которая характерна для языка, окружавшего их в утробе», - объясняет Катлин ВЕРМКЕ из Вюрцбургского университета.

«Таким образом, становится очевидна важность крика новорожденных для последующего языкового развития», - добавила ученая.

По ее словам, копирование интонации является частью общей модели поведения младенцев. Они имитируют поведение матери с тем, чтобы упрочнить связь с ней.