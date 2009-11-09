Полтавщина: количество больных ОРВИ снижается

В Полтавской области отмечается уменьшение показателя заболеваемости ОРВИ.

Об этом сегодня УНИАН сообщил начальник Главного управления здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК.

«Сегодня могу уверенно сказать, что в области наблюдается ежедневное уменьшения показателя заболеваемости ОРВИ. С начала эпидемического периода в государстве по области за медицинской помощью обратилось 1,1% населения (17 тысяч 78 человек), в т.ч. детей 0,4% (6 тысяч 95 человек), госпитализированы 670 человек (3,9%), в том числе детей - 2,5% (439)», - отметил В.ЛЫСАК.

В регионе госпитализировано за последние сутки 134 пациента (4,4% от обратившихся за медицинской помощью). С начала эпидемии заболело 362 медработника. За последние сутки заболели 63 медработника (среди них врачей - 15). В области обследовано гриппом 163 человека, подтверждения гриппа А/Н1N1 нет.

При этом, как заяивл В.ЛЫСАК, в случае возникновения эпидемии гриппа A/H1N1 Полтавской области необходимо минимум 25 млн. грн. для первоочередных мероприятий.

По его словам, эти деньги нужны будут, в случае возникновения эпидемии, для закупки медицинского оборудования и препарата «Тамифлю»

«Хотя это же средства будут государственные, поэтому, как правительство нам их распишет, туда мы их и направим», - сказал В.ЛЫСАК.

В области на меры по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа из местных бюджетов всех уровней выделено 6 млн. 400 тыс. грн. Из областного бюджета - 1,5 млн. грн, которые пойдут на медикаменты и пополнение уставного фонда «Полтава-фарм».