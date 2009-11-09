В Закарпатье 130 предприятий нарушили эпидемический режим

В Закарпатской области 130 предприятий нарушили эпидемический режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации сообщила главный санитарный врач области Вера ЧИЖ.

По ее словам, специалисты санитарно-эпидемиологической службы осуществляют проверку предприятий и организаций на предмет соблюдения санитарно-эпидемического режима.

По состоянию на сегодня, 7 ноября, нарушение эпидрежима выявлено на 130 предприятиях Закарпатской области.

Материалы 5 проверок направлены в прокуратуру Закарпатской области.