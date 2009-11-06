В Черниговской области эпидситуация стабилизируется

В Черниговской области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ постепенно стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при ОГА сообщил главный государственный санитарный врач области Николай ДОНЕЦ.

По его словам, значительного роста заболеваемости, по сравнению с началом недели, сейчас нет, поэтому нет и причин для паники.

"Ситуация полностью контролируется властью и медиками. Но поскольку область перешла эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, предупредительные меры должны быть усилены", - считает Н.ДОНЕЦ. Всего по состоянию на 6 ноября в области зарегистрировано свыше 18 тыс. 300 больных ОРВИ и сезонным гриппом.

Председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО обратил внимание членов комиссии на необходимость строгого соблюдения масочного режима в местах большого скопления людей и поручил соответствующим службам жестко контролировать соблюдение этого режима.

Руководитель области также отметил необходимость координации действий соответствующих правоохранительных и контролирующих органов во время проверки аптечных заведений на предмет наличия необходимого ассортимента лекарств и цен.