В Украине от гриппа А/HР1N1 умерло намного меньше людей

В Украине от “калифорнийского” гриппа умерли намного меньше людей, чем в других странах мира.

Как передает корреспондент, об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные сегодня главным санитарным врачом Украины Александром БИЛОВОЛОМ.

По его словам, за последние сутки на территории стран Евросоюза зарегистрированы 12 смертей, в том числе в Италии – 4, Великобритании – 1, Болгарии – 1. "Всего вирусом А/HР1N1 инфицированы 332 чел.", - сказал А.БИЛОВОЛ.

В Турции за последние сутки подтверждены 4 новых смертельных случая, по одному смертельному случаю зарегистрированы в Молдове и Сербии.

"В Беларуси количество больных гриппом на 70% превысило уровень заболеваемости в прошлом году. Также отмечается повышение эпидемического порога в западных областях и городе Минск. Лабораторно подтверждены 85 случаев, в том числе 7 смертей", - сообщил главный санитарный врач Украины.