Минздрав выделил 13,8 млн. грн. на реанимационное оборудование

Министерство здравоохранения Украины в ответ на обращение Днепропетровской облгосадминистрации выделило 13,8 млн. грн. на приобретение реанимационного оборудования для больниц региона.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

«Распоряжение о выделении средств уже подписано», - сообщил председатель ОГА. По его словам, область закупит за эти средства 60 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения сложных случаев гриппа и пневмонии.

В.БОНДАРЬ также сообщил, что планируется приобрести дополнительное оборудование для реанимационных отделений больниц региона.

По словам губернатора Днепропетровской области, сейчас в четырех больницах Днепропетровска и Кривого Рога созданы региональные центры с реанимационными отделениями для больных гриппом А/Н1N1.

По данным главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА, сегодня в области случаев заболевания пандемичным гриппом не зафиксировано. Эпидемический порог заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ не достигнут.