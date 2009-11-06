На Тернопольщине заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

В Тернопольской области количество больных гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей уменьшилось на 25%.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ. Он отметил, что на столько же уменьшилось количество обращений за сутки и количество госпитализированных. По его данным, за последние сутки к врачам обратилось 3,032 тыс. чел. (за предыдущую – 3,6 тыс. чел., в понедельник 2 ноября – 4,5 тыс. чел.). Из них 1,98 тыс. взрослых и 1,052 тыс. детей. Общее количество больных в области (по новым нормативам подсчета с даты объявления карантина по Украине) составляет 22,597 тыс., количество госпитализированных - 1,381 тыс. чел.. “Причем сейчас уже поступают больные в легкой форме”, – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

В реанимации, по его словам, находится 15 человек (вчера было 26, в пик заболеваемости – 45). “К аппарату искусственной вентиляции легких подключено сейчас 5 больных, состояние еще 10 улучшилось и они уже дышат самостоятельно. Также начался процесс выписки из больниц выздоровевших людей, что является еще одним фактором динамики по снижению заболеваемости”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

В Тернополе же, как сообщили в пресс-службе городского совета, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 8 часов утра 6 ноября составил 266,66 на 10 тыс. населения (на 5 ноября было 298,72 случаев на 10 тыс. населения).

За вчерашний день с симптомами ОРВИ в лечебные заведения Тернополя госпитализирован 51 человек, из них – 11 детей. В тяжелом состоянии находится 12 человек, из них - 1 ребенок.

В целом по состоянию на 8 часов 5 ноября в лечебных заведениях города находится 542 пациента. 5 ноября из больниц выписано 47 граждан, в том числе 15 детей.

Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.