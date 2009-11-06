В Луганске обнаружен подпольный склад медикаментов

В Луганске сотрудниками налоговой милиции обнаружен склад, в котором хранились дефицитные противогриппозные медикаменты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Как выяснилось, лекарства из этого склада развозились во многие аптеки города. Расчет осуществлялся наличными средствами. Практически никакого документирования прохождения медикаментов не велось. В настоящее время склад опечатан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 3 млн. грн.