В Луганске обнаружен подпольный склад медикаментов

15:58, 06 ноября 2009
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Там противогриппозные медикаменты

В Луганске сотрудниками налоговой милиции обнаружен склад, в котором хранились дефицитные противогриппозные медикаменты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Как выяснилось, лекарства из этого склада развозились во многие аптеки города. Расчет осуществлялся наличными средствами. Практически никакого документирования прохождения медикаментов не велось. В настоящее время склад опечатан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 3 млн. грн.

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