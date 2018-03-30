Рейтинг лучших способов профилактики гриппа

Вряд ли сейчас найдешь человека, который бы не был обеспокоен вопросом, как не заразиться «свиным гриппом». В последнее время в СМИ звучало столько рецептов как не заболеть, что от них может голова пойти кругом. Но какой из них эффективнее, а на какой лучше не тратить время? Ответить на этот вопрос мы попросили семерых авторитетных врачей. Для этого они по 15-балльной шкале оценили основные средства экстренной профилактики. В наш список не вошли закаливание, спорт и криосауна — это очень действенные профилактические методы, но эффект наступает не ранее, чем через месяц после первой процедуры.

Затем мы суммировали оценки специалистов и присвоили каждому методу место, в зависимости от того, сколько баллов он набрал. Сразу оговоримся, что медики не рекомендовали делать упор только на одно средство: только комплексная профилактика может максимально защитить от гриппа.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Федор Лапий, врач-иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медакадемии, к.м.н.

Татьяна Гарник, профессор, д.м.н., завкафедрой фитотерапии мединститута Украинской ассоциации народной медицины

Геннадий Апанасенко, профессор, д.м.н., завкафедрой спортивной медицины Национальной медакадемии

Анатолий Лобко, врач-оториноларинголог высшей категории областной больницы им. Н.И.Пирогова г.Винницы

Борис Скачко, врач-реабилитолог, завотделением восстановительных методов лечения медцентра «Юстас»

Виктор Мацишин, главврач Киевского центра аюрведы

Полина Загородняя, Президент Ассоциации частных семейных врачей

РЕЙТИНГ: ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

1 МЕСТО

Чеснок и лук. 71 балл

Чеснок и лук богаты фитонцидами — летучими эфирными маслами, обладающими свойством быстро нейтрализовать вирусы, находящиеся в воздухе. Кроме того, они содержат витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунитет.

Как применять? Главный и самый эффективный способ профилактики — просто есть чеснок и лук. Профилактическое действие продолжается до тех пор, пока в дыхании есть специфический запах, так что эффект наступает сразу после употребления. Важнее всего употреблять их перед выходом на улицу, где нас и поджидают вирусы. Профилактический эффект усилится, если вы чеснок или лук смешаете с салом: оно является адьювантом, то есть стимулятором иммунитета. Как правило, обеззараживающий эффект от зубчика чеснока или трети луковцы длится около 2-х часов. Если в коллективе есть подозрение на больного человека, то защиту нужно обновлять примерно каждые 2—3 часа.

Учтите, что кушать эти острые «иммуностимуляторы» нужно не на пустой желудок, чтобы не было его раздражения. Кроме того, этот метод профилактики не подходит тем, кто страдает воспалениями пищеварительной системы, почек (может вызвать обострение) и кормящим мамам (портит вкус молока). Но и в этих случаях не стоит полностью отказываться от чеснока и лука. Можно просто положить их в нагрудный карман или повязать на веревочку 1—2 зубчика чеснока и носить, как кулон. В офисе можно нарезать чеснок и положить его на блюдце.

Цена, грн.: 1 кг чеснока — около 22, 1 кг лука — около 4,50.

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стимуляторы интерферона. 58 баллов

Как применять? «Здоровым людям стимуляторы интерферона не нужны, они им могут только навредить: может произойти сбой в иммунной системе, — говорит Главный иммунолог Винницы Ольга Бондарчук. — Но они показаны, если у человека есть иммунодефицит. О нем может говорить какое-либо хроническое заболевание, например, часто обостряющийся герпес, хроническое воспаление почек, бронхов и др. Кроме того, очень важно учитывать противопоказания к их применению — это аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит), а также период беременности, кормления грудью и возраст до 7 лет».

Итак, если вы относитесь к людям с иммунодефицитом, то стимуляторы интерферона вам нужны. Принимается один препарат, а не несколько. Эффект наступает уже на следующий день после начала приема. Некоторые пациенты считают, что чем больше примешь таких таблеток, тем сильнее будет иммунитет. Это не так: повышенные дозы могут «перегрузить» иммунитет, и он ослабнет. Большинство этих средств придаются без рецепта, поэтому, если у вас нет возможности проконсультироваться с врачом, как их принимать, руководствуйтесь инструкцией по применению препарата — из нее можно узнать о профилактической дозировке и схеме приема.

Чем заменить? Если вам не удастся достать препараты-индукторы интерферона, поддержать иммунитет помогут настойка эхинацеи и прополис.

Эхинацея. Это растение, которое обладает адаптогенными свойствами, то есть помогает приспособиться к любым переменам. Она зарекомендовала себя как лучшая для повышения иммунитета среди прочих адаптогенов (женьшень, лимонник, элеутерококк). Принимают внутрь по 20—30 капель 3 раза в день (но не на ночь), за 30 мин до еды. После приема короткое время держать во рту, не глотая. Препарат не рекомендуется назначать женщинам в период беременности и лактации, а также при аутоиммунных заболеваниях. Детям препарат назначается от 4-х лет, дозу индивидуально должен подобрать врач.

Прополис. Это переработанная пчелами пыльца . Она содержит около 250 биологически активных веществ (фенолы, флавоноиды и др.), за счет которых повышает иммунитет и оказывает прямое антимикробное и противовирусное действие. Эффект от применения наступает в тот же день. Прополис рассасывают 1—2 горошины (таблетки) в день. Глотать их нельзя – может появиться боль в животе. Некоторые любители дают рецепты, в которых прополис заливают кипятком. Имейте в виду: они малоэффективны — кипяток разрушает много биологически активных веществ. Противопоказания к применению прополиса — аллергия на продукты пчелововдства и экзема.

Цены, грн.: амизон (10 таб.) — от 10 до 25, арбидол (10 таб.) — от 20 до 40, амиксин (9 таб.) — от 130 до 155, ремантадин (20 таб.) — от 8 до 10, кагоцел (10 таб.) — 75—105, полиоксидоний свечи (10 шт.)— от 285 до 310, ампулы (5 шт.) — от 365 до 480, лавомакс (10 шт.) — около 180, настойка эхинацеи (50 мл) — около 4, прополис (20 шт.)— около 5.

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Маска. 56 баллов

Как использовать? Носить маску уместно там, где много людей — потенциальных источников заразы: в транспорте, кинотеатре, на футбольном матче и т.д. Учтите, что ее нужно регулярно менять: если вирусов в воздухе много, то она может их сдерживать максимум 3—4 часа. Если чихаете в свою маску, то менять ее нужно еще чаще — иначе зараза, от которой ваш организм хочет избавиться, снова может попасть к вам. Ну а если сидите дома один, то маска вам ни к чему.

Цена, грн.: от 2,50 до 4,50.

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Оксолиновая мазь: 55 баллов

Как применять? Оксолиновая мазь наносится в каждую ноздрю круговыми движениями. Важный момент: каждый раз после прихода с улицы нужно промыть нос (лучше мыльной водой) — так вы удалите вирусы, которые туда могли попасть. Затем нанесите мазь снова.

Чем можно заменить? Альтернатива оксолиновой мази — эфирные масла. Они способны отпугивать вирусы, не давая им приблизиться к носу. Метод применения тот же. Это менее эффективно, но лучше так, чем вообще без защиты. Для профилактики гриппа подходят сосновое, пихтовое, эвкалиптовое, анисовое, гвоздичное масла и масло чайного дерева. Кроме того, задержать вирус может и любой жир, например, растительное масло, вазелин, жирный крем.

Цены, грн.: оксолиновая мазь — 9—15, эфирное масло (5 мл) — 20—30.

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Витамин С. 54 балла

Как принимать? Лучшие источники витамина С — это цитрусовые (суточная доза витамина содержится — на выбор — в 2 средних апельсинах, 4—5 мандаринах, 3-х лимонах), киви (суточную дозу «аскорбинки» содержит 1 фрукт), капуста (сырая и квашеная). Самый богатый витамином С напиток — это отвар шиповника. Готовится он так: очищаете ягоды от волосков и пропускаете их через мясорубку. Затем провариваете горсть ягод в 300 мл воды в течение 15 минут. Перед употреблением процеживаете отвар через марлю, опять же, чтобы случайно не проглотить волоски. Укрепляйте здоровье, принимая ежедневно по 1/2 стакана 2—3 раза перед едой. А вот настаивать шиповник в термосе всю ночь не надо — так разрушится много витаминов. Есть и менее трудоемкий вариант обеспечить организм витамином С — принимать его в таблетках. Но максимальный эффект он окажет, если принимать его в комплексе с другими витаминами и микроэлементами — лучше всего в виде поливитаминно-минеральных комплексов (например, 12 витаминов + 12 минералов). Принимают такие препараты по 1 таб. в день. Есть такие лекарства и для детей. Эффект наступает в тот же день.

Цены грн.: поливитаминно-минерального препарата (30 таб.), — 35—45, 1 кг лимонов — от 11 до 16, мандаринов — от 15 до 20, апельсинов — от 13 до 15, киви — от 16 до 20, капусты — около 2,50, шиповника с рук на рынке — около 10 за стакан.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

1. Мойте руки. Если больной человек чихнул, вирусный аэрозоль осел на каком-то предмете, вы взялись за него руками, потерли нос — вирус уже в вашем организме. Поэтому мыть руки нужно часто, минимум 50 сек. и с мылом. И не только после улицы, но и после рукопожатий, которые, к слову, стоит ограничить. Носите с собой дезинфицирующие влажные салфетки — не помешают. Ими же лучше закрывать кран после мытья.

2. Промывайте нос. Промывайте нос подсоленной водой раз в 2—3 часа — так вы вымоете вирусы из носа.

3. Проветривайте помещение. Делать это нужно каждый час по 5 минут, иначе концентрация вирусов в помещении будет расти.

4. Делайте влажную уборку. Вирусы, как пыль, оседают на предметах. Вытирайте их влажной тряпкой по несколько раз в день.

5. Пейте не менее 2—3 л в день. Так вы обезопасите себя от пересыхания слизистой верхних дыхательных путей — через пересохшую слизистую носа вирусам легче попасть в организм.

6. Берите обед из дома. В общепите вы чаще, чем где бы то ни было, контактируете с предметами, которых касались другие люди (посуда, поднос, деньги и т.д.). Если без него — никак, берите с собой одноразовую посуду.

7. Ешьте острую пищу. Она расширяет сосуды и улучшает кровообращение во всем организме и в верхних дыхательных путях в частности. Это играет свою роль в профилактике гриппа потому, что инфекция легче приживается, когда сосуды сужены (спазмированы).

8. Ополаскивайте кипятком чашку. Поэтому возьмите за привычку ополаскивать ее перед использованием кипятком — это уничтожит микробов, которые могли на нее попасть.

Дмитрий Гуцало

segodnya.ua