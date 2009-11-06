Не используйте "Тамифлю" для профилактики гриппа A/H1N1!

Руководитель международной миссии Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Юкка ПУККИЛА в очередной раз рекомендует не использовать препарат «Тамифлю» в качестве профилактики против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПУККИЛА заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Действительно Тамифлю не должен применяться людьми, у которых нет к этому показаний, то есть людьми, у которых не тяжелая форма заболевания, которые не принадлежат к группам риска, и людьми, у которых нет вируса A/H1N1», - сказал Ю.ПУККИЛА.

В то же время, представитель ВОЗ подчеркнул, что препарат «Тамифлю» необходимо принимать только по рекомендации врача. «Когда же очевидно, что у человека вирус A/H1N1 или состояние приближается к тяжелой форме, Тамифлю необходимо назначать как можно быстрее», - добавил Ю.ПУККИЛА.

В то же время, он признал, что в настоящее время в условиях эпидемии сезонного гриппа наиболее сложным для врачей является определение начала тяжелой формы заболевания.

«Тамифлю является эффективным для лечения, а не для профилактики», - в свою очередь, резюмировал руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ.