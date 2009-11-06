Минздрав освоил 70% из 500 млн грн, выделенных на эпидемию
15:11, 06 ноября 2009Страна
0
Закупка медицинского оборудования
Министерство здравоохранения Украины освоило 70% из 500 млн. грн., выделенных правительством на преодоление эпидемии гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«На сегодня освоено около 70% этой суммы, но более точная информация будет предоставлена после подготовки всех технических обоснований каждого контракта», - сказал А.БИЛОВОЛ.
По его словам, большая часть этих средств направляется на закупку медицинского оборудования и аппаратов, а не на приобретение лекарственных средств.
Как сообщал УНИАН, 30 октября Кабмин на внеочередном заседании выделил 0,5 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter