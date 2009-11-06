Минздрав все-таки настаивает на вакцинации против гриппа

Главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ заявляет о необходимости закупки не менее 12,5 миллионов доз вакцины против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об А.БИЛОВОЛ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы отработали все алгоритмы, и на сегодняшний день нам необходимо, как минимум, 12,5 млн. доз для вакцинации населения», - сказал А.БИЛОВОЛ.

При этом, по его мнению, в первую очередь вакцинацию необходимо провести в группах повышенного риска, в частности, среди медиков, беременных женщин, а также детей и взрослых, находящихся в спецучреждениях.

«На сегодняшний день у нас на регистрации находятся две вакцины – канадского и российского производства. Сейчас мы ожидаем еще одну вакцину - французского производства», - сообщил он.

«На сегодняшний день все обязательно должны понять – если мы не восстановим уровень доверия нашего населения к вакцинации, то мы потеряем контроль над распространением инфекционных заболеваний», - подчеркнул при этом А.БИЛОВОЛ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 ноября в Украине зарегистрировано 762 тыс. 835 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них 32 – вирусом А/Н1N1. От осложнений гриппа умерли 109 чел., госпитализированы 33,979 тыс. чел.