В Житомирской области гриппом и ОРВИ заболели 16,5 тыс. чел.

В Житомирской области гриппом и ОРВИ уже заболели 16 тыс. 454 чел., из них госпитализированы 790 чел., ежесуточно количество больных растет в среднем на три тысячи человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Житомирской областной государственной администрации.

В соответствии с сообщением, вчера на 15.00 медики зарегистрировали в области 2900 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них взрослых - 1731 (в том числе заболели 24 беременные женщины), и 1169 детей в возрасте до 18 лет. Госпитализированы 159 больных, из них 56 взрослых (в том числе 8 беременных) и 103 детей в возрасте до 18 лет.