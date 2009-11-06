2 человека выздоровели от гриппа А/H1N1 на Львовщине

По состоянию на 6 ноября во Львовской области лабораторно подтверждены 10 случаев заболевания гриппом А/H1N1. Об этом сообщил УНИАН Главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ.

8 человек умерли, 2 - выздоровели. «Сегодня мы получили результаты из Киева, которые подтверждают, что у двух жителей города Дрогобыч был «свиной» грипп. Эти люди уже переболели, в настоящее время их состояние улучшилось и они сегодня были выписаны из больницы домой», - информировал Р.ПАВЛИВ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 ноября в Украине зарегистрировано 762 тыс. 835 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них 32 – вирусом А/Н1N1.

Как сообщил Главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ, «на сегодняшний день от осложнений гриппа умерли 109 чел., госпитализированы 33,979 тыс. чел.».