Львов получил лабораторию для определения штамма гриппа А/H1N1

Во Львове уже есть диагностическая лаборатория, которая позволяет диагностировать, какие возбудители циркулируют в среде, в частности, позволяет определить штамм «свиного» гриппа.

Об этом сообщил УНИАН главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ.

«Эта лаборатория является аналогом такой лаборатории, как в Киеве. Однако наше оборудование только что поступило и потому не смонтировано. Мы ожидаем специалистов из Киева для ее установления и запуска, помещение для лаборатории также уже есть. Если бы эта лаборатория была раньше в области - мы имели бы возможность быстро и самостоятельно диагностировать “свиной” грипп в самом начале вспышки заболевания», - сказал Р.ПАВЛИВ.