Львов получил лабораторию для определения штамма гриппа А/H1N1
14:45, 06 ноября 2009Страна
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Аналог киевской
Во Львове уже есть диагностическая лаборатория, которая позволяет диагностировать, какие возбудители циркулируют в среде, в частности, позволяет определить штамм «свиного» гриппа.
Об этом сообщил УНИАН главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ.
«Эта лаборатория является аналогом такой лаборатории, как в Киеве. Однако наше оборудование только что поступило и потому не смонтировано. Мы ожидаем специалистов из Киева для ее установления и запуска, помещение для лаборатории также уже есть. Если бы эта лаборатория была раньше в области - мы имели бы возможность быстро и самостоятельно диагностировать “свиной” грипп в самом начале вспышки заболевания», - сказал Р.ПАВЛИВ.
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