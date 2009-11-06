Буковина: 10 жертв эпидемии, 37 тысяч больных ОРВИ и гриппом

С начала обострения ситуации с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями и гриппом от вирусных пневмоний на Буковине умерло 10 человек.

Как передает корреспондент УНИАН об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления здравоохранения Черновицкой ОГА Игорь ШКРОБАНЕЦ.

По его словам, только за последние сутки на Буковине заболело 5 тысяч 228 чел. В целом, за период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в области заболело 37 тыс. 238 жителей, из которых 1 тыс. 883 – дети до 18 лет, 55 – беременные женщины и роженицы.

С 29 октября по сегодняшний день госпитализирован 1 тыс. 761 буковинца, из них за последние сутки в больницу попало 152 чел. В настоящее время в реанимационных отделениях лечебно-профилактических заведений края находится 42 пациента, из которых 3 – в очень тяжелом состоянии.

В Черновцах за минувшие сутки зарегистрировано 1344 случаев ОРЗ (445 – среди детей), а также 123 случая гриппа (среди взрослых – 119, детей – 4), госпитализировано 34 чел., среди которых 21 – взрослые и 13 – дети. Среди госпитализированных в 24 случаях поставлен диагноз пневмония (18 – у взрослых, 6 – у детей).

Как сообщила журналистам начальник городского управления здравоохранения Валентина ТАРАСЮК, за минувшие сутки в Черновцах зарегистрирован один летальный случай среди госпитализированных с признаками простудно-вирусного заболевания. Окончательная причина смерти женщины будет известна после проведения экспертизы. В одном из предыдущих летальных случаев результаты патологоанатомического исследования смерть больного от пневмонии не подтвердили.