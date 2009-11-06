В Украине 762 тыс. 835 больных гриппом и ОРВИ, 32 – вирусом А/Н1N1

В Украине зарегистрировано 762 тыс. 835 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них 32 – вирусом А/Н1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день от осложнений гриппа умерло 109 чел., госпитализировано 33,979 тыс. чел.», - сообщил А.БИЛОВОЛ.

По его словам, на данный момент лабораторно подтверждено 32 случая инфицирования вирусом А/Н1N1, из них в 14 случаях – больные умерли.

А.БИЛОВОЛ сообщил, что эпидемический порог достигнут в Донецкой, Киевской, Черниговской, Житомирской областях и городе Киеве. «Практически достигнут эпидпорог в Кировоградской и Одесской областях. Карантинные меры усилены в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской областях и городе Черкассы», - сообщил главный санитарный врач.