Чем опасны супы в пакетиках?

Привычка начинать обед с тарелки горячего супа «из пакетика» может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, предупреждает доктор Рейчел Томпсон, сотрудница Всемирного фонда исследований рака. По её словам, супы из серии «просто добавь воды» (то есть порошковая смесь, за минуту превращающаяся в борщ, щи, гороховое, куриное, говяжье или овощное первое блюдо) нельзя назвать здоровой пищей, поскольку они являются лидерами среди полуфабрикатов по содержанию соли: в одной порции содержится до половины суточной нормы хлорида натрия.

Между тем, как показало недавно завершившееся исследование японских учёных, избыток соли удваивает вероятность развития рака желудка. В течение 11 лет онкологи наблюдали за образом жизни 40 тыс. жителей Страны восходящего солнца, уделяя особое внимание их гастрономическим пристрастиям и вредным привычкам. Согласно полученным данным, среди мужчин, отдававших предпочтение солёным продуктам, повышенному риску заболеть раком подвергался один человек из 500. Это вдвое превышает показатели, зафиксированные среди тех, кто употребляет соль в минимальных количествах. Что касается прекрасной половины человечества, то у любительниц солёненького угроза заболевания в четыре раза меньше, чем у мужчин. Заметим, что рак желудка - одна из самых распространённых форм этого опасного недуга. По уровню смертности - ежегодно злокачественные опухоли этой локализации уносят жизни около 1 млн. жителей планеты - он занимает второе место, уступая только раку лёгких.

Кстати, первый суповой полуфабрикат появился в Америке на рубеже XIX и XX веков, когда женщины массово пошли на работу. Тогда один из сотрудников Консервной компании Джозефа Кэмпбэлла представил поистине революционное изобретение - сухой суп-концентрат. Новинка очень понравилась занятым хозяйкам, солдатам и путешественникам. В СССР тоже выпускали первые блюда в пакетиках со знаменитыми макаронами-звёздочками. Сейчас, как и прежде, сухие супы пользуются большим спросом у россиян, у которых на работе нет времени на долгие перекусы, а также у тех, кто часто ходит в походы и ездит в поездах.

Комментарий

Семён Рапопорт, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, заместитель председателя Ассоциации гастроэнтерологов России, заслуженный деятель науки РФ:

- Не надо быть специалистом, чтобы понять: чем больше в продукте химии, тем менее полезен он для здоровья. Если взглянуть на состав порошковых блюд, нетрудно убедиться в том, что они содержат минимум натуральных ингредиентов, всё остальное - консерванты (их используют для увеличения срока годности), красители, синтетические усилители вкуса и аромата, эмульгаторы и прочие «улучшители». Поэтому, конечно, следует отдавать предпочтение супам домашнего приготовления, а супы «из пакетика» есть эпизодически.

Что касается повышенного содержания соли, то основной удар она всё же наносит не по желудку, а по другим органам и системам. Избыток хлорида натрия лежит в основе целого ряда патологических процессов. Особенно опасен он для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, в частности для гипертоников (как известно, соль повышает артериальное давление). Суточное потребление соли не должно превышать 5-6 граммов (чайной ложки с верхом). Причём сюда входит не только соль, которую мы добавляем при приготовлении пищи, но и содержащаяся в готовых продуктах - хлебе, колбасе, сыре, чипсах, майонезе и т.д.

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