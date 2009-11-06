На Волыни количество обращений к медикам увеличилось на 4,8 тыс.

В Волынской области количество обращений к медикам за сутки увеличилось на 4795 - по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 39 тыс. 153 обращений против вчерашних 34 тыс. 358. Из них: взрослых – 24 тыс. 810, детей – 14 тыс. 343, сообщили УНИАН в областном управлении здравоохранения.

Как отмечено в сообщении, количество больных на 10 тыс. населения составляет 378,8 чел., против 332,4 чел. 5 ноября.

Госпитализированы 1754 чел., из них взрослых - 836, детей - 918. На стационарном лечении находятся 1044 чел., взрослых - 464, детей – 580. Умерли 4 человека.

Глава облгосадминистрации Николай РОМАНЮК отметил, что ситуация с вирусным заболеванием в городах области постепенно стабилизируется, однако наблюдается его повышение в сельских населенных пунктах. По его словам, все медицинские заведения обеспечены врачами, а также открыты дополнительные койко-места.