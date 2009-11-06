В Киеве выявили сеть аптек-нелегалов

В Киеве налоговики выявили сеть аптек, которые работали нелегально.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, 2 ноября работники налоговой милиции столицы совместно с подразделениями ГНА в г. Киеве, во исполнение правительственного распоряжения о мерах по борьбе с эпидемией гриппа, начали проверку всех аптечных заведений. На сегодняшний день проверено более 300 аптек. Налоговики проверяют, имеет ли место в аптеках продажа лекарств по завышенным ценам.

В первый же день, проведя несколько рейдов, сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Деснянском районе г. Киева обнаружили аптеку, в которой был установлен факт завышения цен на медикаменты. Так, в аптеке, которая располагалась вблизи станции метро “Черниговская”, отсутствовали необходимые документы, лицензия и патент на право реализации продукции. Не оказалось даже кассового аппарата. Поэтому такие сомнительные медицинские препараты (а в ассортименте было свыше 700 наименований на общую сумму более 90 тыс. грн.) пришлось изъять.

Как сообщил председатель ГНА в г. Киеве Олег НИЗЕНКО, такие значительные правонарушения привели к тому, что налоговики решили проверить всю сеть аптек, к которой относилась нелегальная аптека возле м. “Черниговская”. В другой аптеке сети, вблизи станции метро “Выдубичи”, были выявлены такие же нарушения. Аптечный киоск работал без лицензий, патента и кассового аппарата. Медикаменты стоимостью свыше 10 тыс. грн. изъяты.

Следует отметить, что общество с ограниченной ответственностью, в состав которого и входили эти аптеки, отчитывалось в налоговую об отсутствии у него какой-либо деятельности, а все аптечные заведения, которые принадлежат ему, закрыты. Что касается легальных аптек, то так оно и есть. Нелегальные же проверили налоговики. Теперь владельцу подпольных заведений придется отвечать перед законом. Сумма штрафных санкций может достичь 200 тыс. грн.

Столичными налоговиками уже прекращена деятельность 8 нелегальных аптек, изъято медикаментов на общую сумму почти 150 тыс. грн. Изъятые лекарства переданы на экспертизу в Министерство здравоохранения.

Кроме того, подпольная аптека обнаружена также в Черкассах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, в областном центре налоговики обнаружили аптеку, в которой продавались лекарственные средства и изделия медицинского назначения без соответствующих разрешительных документов и сертификатов, удостоверяющих качество продукции.

Аптека располагалась рядом с одним из лечебных заведений Черкасс. По результатам проверки из незаконного оборота изъято медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму более 80 тыс. грн. Судьбу изъятой продукции и вопрос о дальнейшем функционировании этого аптечного заведения будет решать суд.