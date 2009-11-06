На Тернопольщине ЧП реализовало некачественные марлевые повязки

В Тернопольской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили директора частного предприятия, которая реализовала по завышенным ценам более тысячи марлевых повязок, которые не отвечают гигиеническому качеству, в результате этого получила прибыль в сумме четырех тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой Теребовлянского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.225 (обман покупателей и заказчиков) Уголовного кодекса Украины.