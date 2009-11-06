Эпидемия “обнажила” проблему с оснащением вирусологических служб

Председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета Михаил АНДРЕЙЧИН считает, что если бы должным образом работали вирусологические лаборатории Украины, эпидемию можно было бы точнее предсказать во времени и подготовиться к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Профессор отметил, что имеет в виду выборочные исследования в разных регионах Украины с помощью самых современных методов, которые дают возможность определить циркуляцию актуальных вирусов еще до начала эпидемии.

“Эпидемия же не возникает внезапно, эпидемия должна созреть. На то, чтобы она приобрела черты эпидемии, необходимо время. И научные наблюдения показывают, что до эпидемии на определенной территории циркулируют те вирусы, которые и вызывают эпидемию”, - объяснил М.АНДРЕЙЧИН. Он отметил, что прогнозы на основе лабораторных исследований не всегда дают 100-процентный результат, но в большинстве случаев сбываются.

По его словам, сейчас есть очень чувствительные методы, в частности полимеразная цепная реакция, методы зондов ДНК, гибридизации нуклеиновых кислот, иммуноферментный метод, которые дают возможность “выявить многое из того, чего не видно невооруженным глазом”.

“Эпидемия обнажила ряд проблем, к решению которых не доходили руки у тех, от кого зависит их решение. Но из каждой эпидемии нужно выносить урок. Надеюсь, главные проблемы правительством будут решены, и после этой эпидемии наша вирусологическая служба будет существенно укреплена”, - сказал М.АНДРЕЙЧИН.

При этом добавил, что по состоянию на сегодняшний день инфекционным службам не оказывалась надлежащая помощь, в некоторых областях материальная база инфекционных стационаров откровенно слаба, а в Тернопольской области даже нет инфекционной больницы.

“Мы уже неоднократно обращались к властным структурам. В свое время Кабмин рассмотрел этот вопрос и в 2003-2004 годах должны были начать строительство, до 2010 года в Тернопольской области обещали построить областную инфекционную больницу. Но в этом отношении абсолютно ничего не сделано”, - отметил М.АНДРЕЙЧИН. Он выразил надежду, что этот вопрос, в конце концов, будет решен.