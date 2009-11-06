На базе в Техасе (США) военврач застрелил 12 человек

Тридцать один американский военнослужащий и один гражданский, получившие огнестрельные ранения в результате трагического инцидента на военной базе Форт- Худ, доставлены в больницы центральной части штата Техас.

Как передает ИТАР-ТАСС, имя стрелявшего установлено - это Малик Надаль ХАСАН, военный врач-психиатр, получивший приказ о передислокации за пределы США. Он числится в действующем составе сухопутных сил армии США и имеет звание майора.

Официальный представитель Форта-Худ генерал-лейтенант Боб КОН заявил, что нападавший, вооруженный двумя пистолетами, открыл из них огонь в середине дня в помещении центра, где проходят медкомиссию военнослужащие, отбывающие на передислокацию.

Генерал-лейтенант Роберт КОУН, командующий Форт-Худ уведомил, что, вопреки первоначальным заявлениям военных, убийца был ранен, а не убит. "Стрелявший не мертв и находится под стражей, его состояние стабильное", - он.

Также сообщается, что Малик Надаль ХАСАН был мусульманином и не хотел отправляться проходить службу в Ирак.

"Ужасной вспышкой насилия" назвал стрельбу президент США Барак ОБАМА. Выступая в Белом доме, он сообщил, что уже говорил по поводу происшедшего с шефом Пентагона Робертом ГЕЙТСОМ и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США адмиралом Майклом МАЛЛЕНОМ. Эти контакты будут продолжаться, заверил руководитель вашингтонской администрации.