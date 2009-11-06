В Черкасской области от вирусной пневмонии умер мужчина

В городе Умань Черкасской области в районной больнице от вирусной пневмонии 5 ноября умер мужчина, которого госпитализировали с подозрением на заболевание “калифорнийским” гриппом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, это первый летальный случай в области от заболевания гриппом.

27 октября житель Умани возвратился Киева, где он работал, а 30 октября его уже госпитализировали. Мужчину госпитализировали с частичным воспалением одного легкого. Предварительная причина смерти - вирусная пневмония.

Образцы его анализов направлены в лабораторию Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины.