В Черкасской области от вирусной пневмонии умер мужчина
12:00, 06 ноября 2009Страна
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Первый летальный случай
В городе Умань Черкасской области в районной больнице от вирусной пневмонии 5 ноября умер мужчина, которого госпитализировали с подозрением на заболевание “калифорнийским” гриппом.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, это первый летальный случай в области от заболевания гриппом.
27 октября житель Умани возвратился Киева, где он работал, а 30 октября его уже госпитализировали. Мужчину госпитализировали с частичным воспалением одного легкого. Предварительная причина смерти - вирусная пневмония.
Образцы его анализов направлены в лабораторию Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины.
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