Во Львовской области два человека отравились грибами

5 ноября в больницу г. Рудки Самборского района Львовской области с диагнозом «острое пищевое отравление грибами» были госпитализированы 86-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, оба потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

По данным пресс-центра, в целом с начала года на территории области зарегистрированы 23 случая отравления грибами, 2 из них – у детей.