В Черниговской области рождаемость увеличилась на 7,8%

В Черниговской области за 9 месяцев рождаемость увеличилась на 7,8%. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

За январь-сентябрь 2009 г. в области родились 7949 младенцев (5259 – в городах и 2690 – в сельской местности). Среди новорожденных – 4005 мальчиков и 3944 девочки. Ежедневно, в среднем, рождалось 29 детей.

На каждую тысячу жителей области приходятся 9,5 новорожденных (10,1 – в городских поселениях и 8,5 – в сельской местности).

Увеличение уровня рождаемости наблюдалось в городах Чернигов и Прилуки и в восемнадцати районах области.

Вместе с тем несколько увеличилось количество внебрачных детей (с 22,5% за январь–сентябрь 2008 г. до 23,5% – в соответствующем периоде этого года).

Средний возраст матери на время рождения ребенка в области – 26,3 года. Большинство женщин родили первого ребенка – 53,4%, второго – 35,2%, третьего и больше – 11,4%. Чаще всего первого ребенка рожают женщины в возрасте 20–24 лет (48,7%). Двум самым молодым матерям исполнилось по 14 лет.