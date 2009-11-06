На Прикарпатье от вирусной пневмонии уже умерло 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

«К сожалению, сегодня утром в 6.15 умер человек в Рожнятивском районе», - сообщил он.

Н.ПАЛИЙЧУК добавил, что умершая была госпитализирована 4 ноября.

Он сообщил, что с начала эпидемии по состоянию на 7 часов утра 6 ноября в области за медицинской помощью обратилось уже 78 тыс. 729 человек, из которых 28 тыс. 303 – дети. По его словам, в настоящее время в реанимации находится 60 чел., из которых 12 - в тяжелом состоянии и 5 - в очень тяжелом состоянии.

Руководитель области отметил, что за последние сутки количество обращений к медикам увеличились. «Медики связывают это с изменением погоды, потеплением, - сказал Н.ПАЛИЙЧУК. - А такая погода способствует распространению инфекции».

Отвечая на вопрос журналистов, руководитель области подтвердил, что в «анализах, которые направлялись в Киев из Прикарпатья, нет ни одного подтверждения «свиного» гриппа».