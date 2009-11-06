На Прикарпатье от вирусной пневмонии уже умерло 17 человек
Но не от «свиного» гриппа
На Прикарпатье от вирусной пневмонии уже умерло 17 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.
«К сожалению, сегодня утром в 6.15 умер человек в Рожнятивском районе», - сообщил он.
Н.ПАЛИЙЧУК добавил, что умершая была госпитализирована 4 ноября.
Он сообщил, что с начала эпидемии по состоянию на 7 часов утра 6 ноября в области за медицинской помощью обратилось уже 78 тыс. 729 человек, из которых 28 тыс. 303 – дети. По его словам, в настоящее время в реанимации находится 60 чел., из которых 12 - в тяжелом состоянии и 5 - в очень тяжелом состоянии.
Руководитель области отметил, что за последние сутки количество обращений к медикам увеличились. «Медики связывают это с изменением погоды, потеплением, - сказал Н.ПАЛИЙЧУК. - А такая погода способствует распространению инфекции».
Отвечая на вопрос журналистов, руководитель области подтвердил, что в «анализах, которые направлялись в Киев из Прикарпатья, нет ни одного подтверждения «свиного» гриппа».