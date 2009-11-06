Чем полезен прополис?

Сильную антимикробную защиту и мощную антиоксидантную активность нашли в прополисе испанские исследователи. Благодаря этим двум свойствам этот продукт пчеловодства может широко использоваться для укрепления здоровья человека, говорят ученые.

Специалисты Баскского института сельскохозяйственных исследований и развития Neiker-Tecnalia в сотрудничестве с фондом Kalitatea активировали бактериальные штаммы в оптимальной среде для роста и развития микроорганизмов, включая Streptococcus mutans, вызывающего кариес, Candida albicans (вагинальные инфекции), Salmonella tiphy (сальмонеллез), Helicobacter pylori (язва желудка) и Saccharomyces cerevisiae, играющую патогенную роль в асептиках среди больных СПИДом и лейкемией. Эксперты проверили действие различных концентраций прополиса - от 0,1 процента до 50%.

Клиницисты доказали, что антиоксидантная активность в прополисе нейтрализовала свободные радикалы - вредные молекулы, вызывающие повреждение на клеточном уровне и являющиеся причиной многих заболеваний. Прополис обладает большим количеством биологически активных компонентов, главными из которых являются флавоноиды. Было установлено, что именно антиоксидантные флавоноиды из прополиса препятствовали размножению микробов, грибков, токсинов и вирусов и показали значительные цитостатические, противоаллергические, гипотензивные, гемостатические, иммуногенетические и противопаразитные свойства. Испытания подтвердили целебный потенциал прополиса для иммунной, болеутоляющей и противовоспалительной защиты здоровья даже в низких концентрациях.

Прополис - смолистое вещество, которое пчелы собирают с листьев деревьев и некоторых овощей. Насекомые используют прополис для дезинфекции улей, закрытия трещин, строительства панелей и бальзамирования "врагов", которые попали в улей и которых трудно удалить из-за их больших размеров. Точный состав прополиса зависит от места жительства пчел - климата и окружающей растительности. В смолах и бальзамах содержится приблизительно 50-60% прополиса, в воске - 20-25%, эфирных маслах - 5-10%, пыльце - 5%, как и в минералах и ферментах.

ami-tass.ru