В Запорожской области гриппом и ОРВИ заболели 5 тыс. человек

В Запорожской области за сутки гриппом и ОРВИ заболели более 5 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на данные региональной санэпидемслужбы, область по данным заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогу: за минувшие сутки диагноз грипп и ОРВИ поставлен в области 5 тыс. 300 жителям.

С целью предупреждения эпидемии областные власти намерены ужесточить соблюдение карантина в учебных заведениях (в ряде ВУЗов области, несмотря на карантин, продолжалась сдача экзаменов студентами - УНИАН), проведение информработы с населением с целью недопущения паники и обеспечение жителей средствами индивидуальной защиты - в первую очередь, марлевыми повязками.

"На сегодняшний день в области изготовлено 220 тысяч марлевых повязок. До конца текущей недели жителей области планируется полностью обеспечить марлевыми повязками из расчета 2 штуки на человека", - сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Николай ФРОЛОВ.