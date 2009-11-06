Вирус A/H1N1 становится устойчивым к препарату "Тамифлю"

Вирус гриппа A/H1N1 становится все более устойчивым к воздействию антивирусного препарата озельтамивир (торговое название "Тамифлю"). Всемирная организация здравоохранения подтвердила уже 39 случаев заражения вирусом, устойчивым к озельтамивиру. Последний случай зарегистрирован в среду в Нидерландах, сообщает France Press.

"Пациент с серьезными симптомами гриппа оказался заражен вирусом H1N1, который не поддается воздействию противовирусного препарата озельтамивир", - цитирует агентство заявление Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM). "Это первый случай в Нидерландах, когда вирус H1N1 не чувствителен к озельтамивиру", - также отмечается в документе.

Как в свою очередь сообщила агентству представитель RIVM Джессика Гротенбер (Jessica Grootenboer), подобного рода вирусы "не распространяются быстро". Она также подчеркнула, что пациент в настоящее время находится в изолированном боксе под постоянным наблюдением врачей.

"Нет никакой причины для паники", - добавила Гротенбер. К счастью, другой препарат от "свиного гриппа" - занамивир (торговое название "Реленца") пока еще остается эффективным против него.

Препарат "Тамифлю", рекомендованный ВОЗ для лечения и профилактики гриппа A/H1N1, и раньше вызывал нарекания. Так, директор НИИ гриппа РАМН Олег Киселев не рекомендовал давать препарат детям, у которых может возникнуть ряд неприятных побочных эффектов: рвота, бессонница, диарея, головная боль, кашель и боль в животе.

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