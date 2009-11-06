В Калуше от вирусной пневмонии умерла молодая женщина

В Калуше Ивано-Франковской области от вирусной пневмонии умерла молодая женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

«Она обратилась к врачам на шестой день болезни гриппом, - сообщила З.ЦИХОНЬ. – До этого лечилась дома самостоятельно. Больная имела очень неблагоприятный фон».

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения сообщила, что по состоянию на 17.00 5 ноября в области гриппом и ОРВИ заболели 76 тысяч человек.

По ее словам, в реанимации на данный момент находятся 78 больных, 12 из которых – на искусственной вентиляции легких. Больше всего - в реанимации Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы. «Практически в каждой центральной райгорбольнице есть тяжелые пациенты», - добавила З.ЦИХОНЬ.

На Прикарпатье уже умерли от вирусной пневмонии 16 человек.