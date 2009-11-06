В Украине до сих пор не установлено, какой вирус ведущий

Председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета Михаил АНДРЕЙЧИН заявляет, что в Украине до сих пор не установлено, на какой именно вирус приходится больше всего заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отметив при этом, что это не влияет на эффективность работы медиков.

“Противоэпидемические и профилактические мероприятия одинаковы, поэтому незнание этиологической структуры заболеваемости не может серьезно повлиять на качество работы медработников. Благодаря принятым мерам в Тернопольской области, в частности, удалось не только стабилизировать эпидемическую ситуацию, но и достичь тенденции снижения уровня заболеваемости”, - заметил М.АНДРЕЙЧИН.

При этом он пояснил, что в начале эпидемии специалисты традиционно пытаются выявить основной вирус, на который приходится наибольший процент заболеваний, чтобы знать, с чем именно и как нужно бороться. “Нам сейчас в Украине это определить чрезвычайно тяжело, поскольку обследования велись в очень малых масштабах. И пока еще не имеем официальных данных об этиологической структуре заболеваемости, которая имеет место в Украине”, - сказал М.АНДРЕЙЧИН. Он добавил, что, по логике, поскольку в Украину проник вирус калифорнийского гриппа, с которым никогда украинцы до этого не сталкивались, и он наиболее агрессивен, то на него должен приходиться наибольший процент заболеваний. “Так это или не так - покажут дальнейшие исследования”, - сказал председатель Ассоциации инфекционистов Украины.

Он добавил, что сейчас Украина, “очевидно, имеет дело со смешанной эпидемией, обусловленной очень агрессивным штаммом вируса H1N1”. “Но рядом с вирусом циркулируют другие вирусы типа А, в частности, сезонный H1N1, H3N2 и вирус гриппа типа В. Есть также процент заболеваний, вызванных другими вирусами из группы возбудителей ОРВИ, их есть свыше 200 видов”, - сообщил М.АНДРЕЙЧИН.

По его словам, в Тернопольской области, как частично и в западном регионе, эпидемия уже достигла своего апогея, и сейчас эпидемическая волна катится дальше по Украине, охватывая центральные и восточные области.

В свою очередь, заместитель главного санитарного врача области Нинель ЦЯПА сообщила, что лабораторно уже установлено, что из 17-ти умерших в области 4 умерли от вируса группы А (из них 2 случая вируса “Калифорния”), один случай смерти – от микс-инфекции, когда было сочетание гриппа А и В.

Среди обследованных из числа больных в стационаре, и тех, кто обращался в скорую помощь, областной СЭС было идентифицировано 47-49 случаев гриппа А, 2 случая гриппа В и достаточно много случаев парагриппа.

“При этом, полученный материал от умерших и новых больных проверяется на другие заболевания, в том числе и в киевской лаборатории на особо опасные инфекции. Все результаты – отрицательные. Могу заверить, что возбудителей легочной чумы, брюшного тифа, как ходили слухи, а также лихорадки не установлено”, - заверила Н.ЦЯПА.