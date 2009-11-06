На Тернопольщину послана гуманитарная помощь из США, Чехии и Швеции

В Тернопольскую область для предотвращения распространения гриппа A/Н1N1 послана гуманитарная помощь из США, Чехии и Швеции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, комиссия по вопросам гуманитарной помощи при ОГА рассмотрела обращения трех организаций относительно признания грузов гуманитарной помощью.

В частности, гуманитарной помощью признан груз от Украинско-американского комитета помощи для областной клинической больницы, который состоит из 300 тыс. штук одноразовых марлевых масок и 5,1 тыс. штук средств для дезинфекции.

То же касается груза из Чехии для областного благотворительного фонда “Каритас”, который составляют респираторы, витамины, медикаменты, оксигенатор, подставки под капельницы, и груза из Швеции для областного Общества Красного Креста, который включает функциональные кровати, матрацы, вспомогательные средства для инвалидов, предметы домашнего применения, мебель, электротовары, средства медицинского назначения, гигиенические средства и одежду.

После оформления документов и прохождения всех таможенных процедур, заметили в пресс-службе ОГА, эти грузы будут доставлены в Тернополь и распределены между лечебными заведениями области.

Отчет о распределении груза его получатели должны подать комиссии по вопросам гуманитарной помощи при ОГА.